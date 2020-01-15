Зачем бухгалтеру стрессоустойчивость?

Сегодня в Красном уголке бухгалтера обсуждают интересную тему — зачем в вакансиях пишут требование о стрессоустойчивости бухгалтера.

Такое требование hr указывают почти в каждой вакансии. Что же за стресс поджидает бухгалтера. Звонки в налоговую?

«У нас есть стрессовый участок — это звонить в налоговую, а как дозвонишься ещё выбить из них то, что тебе надо. В моем понимании — это стресс», — пишет Лариса.

Впрочем, с ней не все согласны:

«А какой стресс в налоговую звонить? Звонишь и звонишь себе, все равно не дозвонишься. Никакого стресса, музыку полдня послушала, как в филармонию сходила. Ляпота», — ехидничает Наталья.

Есть и другая версия:

«Мне кажется самый большой стресс на работе- это неадекватный руководитель. Особенно если это маленький городок и работу не найти днём с огнем — люди терпят и ненавидят работу! Но делать нечего! Мне кажется это очень страшно», — считает Елена.

На эту же тему рассказала историю Марина:

«Проходила собеседование. Три этапа, сначала с hr, потом с гл.бух. холдинга и последняя встреча с фин.директором. В беседе со всеми акцент делался на степени моей стрессоустойчивости. Меня напрягло это, у финдира спросила, почему именно моя стрессоусто йчивость их так волнует? Мне ответили: судя по общению, вы довольно мягкая и спокойная, а наш директор, когда не в духе, может и матом послать и документы рассшвырять. Но, мол, он, как человек хороший и отходчивый, не волнуйтесь».

Впрочем, скорее всего дело вообще не в звонках налоговую или психованном руководителе.