Банки ждут проблемы из-за отмены поддержки Windows 7

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам.

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008. Как пояснил «Коммерсанту» архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин, это означает отсутствие обновлений безопасности, а использование операционной системы без установки обновлений ведет к существенным рискам потери данных. Кроме того, работа без техподдержки противоречит требованиям информационной безопасности в рамках профильного ГОСТа и нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Российские банки пока не готовы полностью отказаться от Windows 7 и Windows Server 2008, показал опрос «Коммерсанта».

Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS). Однако предлагаемая Microsoft платная поддержка — не альтернатива обновлению операционной системы, а временная мера. В Альфа-банке сообщили, что полный переход был завершен осенью 2019 года, он охватил 25 тыс. машин и продлился около полутора лет, потребовал модернизации парка рабочих станций, кроме того, были доработаны несколько систем для совместимости с Windows 10. В ВТБ отметили, что, «безусловно, банкам требуются временные и финансовые затраты на апгрейд оборудования и информационных систем, обновление систем ВТБ идет в плановом режиме». Проводят обновления и в Росбанке.

По данным сервиса Statcounter, по состоянию на декабрь 2019 года доля компьютеров с Windows 7 в России составляла около 32%. Однако в банковском секторе показатель ниже — примерно на каждом пятом компьютере установлена Windows 7.