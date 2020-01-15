Банки ждут проблемы из-за отмены поддержки Windows 7

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам.
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008. Как пояснил «Коммерсанту» архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин, это означает отсутствие обновлений безопасности, а использование операционной системы без установки обновлений ведет к существенным рискам потери данных. Кроме того, работа без техподдержки противоречит требованиям информационной безопасности в рамках профильного ГОСТа и нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
По данным сервиса Statcounter, по состоянию на декабрь 2019 года доля компьютеров с Windows 7 в России составляла около 32%. Однако в банковском секторе показатель ниже — примерно на каждом пятом компьютере установлена Windows 7.