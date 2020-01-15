Пенсионеры упрекают ПФР в том, что фонд скрывает от них право на компенсацию

В мессенджерах распространяются сообщения о льготах, якобы положенных всем пенсионерам. Приходят сообщения о том, что нужно обратиться в ПФР, который якобы скрывает информацию.

Отделения ПФР сообщили о шквале звонков от пенсионеров с вопросом, как им получить денежную компенсацию, если они не пользуются льготами.

Но сообщение некорректно, сообщили в Пенсионном фонде. Компенсация выплачивается, но положена она только федеральным льготникам, да и то лишь тем, кто отказался от услуг в натуральном виде (сделать это нужно было до 1 октября).

Федеральными льготниками являются участники Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации. Все они имеют право на получение набора соцуслуг или денежную компенсацию.

Пенсионный фонд финансирует три льготы. Это право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте и на междугородном транспорте к месту этого лечения и обратно. Сейчас стоимость набора социальных услуг составляет 1 121,42 рубля в месяц. С 1 февраля 2020 года эти выплаты вырастут за счет предстоящей индексации.

Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты, которую большинство льготников получают вместе с пенсией. Соответственно, если пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, например, бесплатные лекарства, ее стоимость вычитается из ЕДВ, если же выбрал социальную услугу в денежном выражении – ее стоимость выплачивается вместе с пенсией.

Менять порядок получения социальных услуг льготники могут ежегодно. Для этого нужно до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд, МФЦ или через личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг. Решение вступит в силу с 1 января следующего года.

Напоминаем историю, случившуюся в конце прошлог года. Юрист выпустил информацию о том, что люди вправе отказаться от уплаты личных налогов. И все тоже верили.