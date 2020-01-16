Налогового агента могут оштрафовать за любую ошибку в отчетности

Начиная с 2016 года налоговые агенты несут ответственность за представление недостоверных сведений в справках, установлена ответственность в размере 500 рублей за каждый представленный документ (статья 126.1 НК РФ). Об этом напоминает УФНС Приморского края.

Налоговики отмечают, что Налоговый кодекс не содержит определения понятия «недостоверные сведения». Поэтому любые заполненные реквизиты сведений по форме 2-НДФЛ не соответствующие действительности, можно отнести к недостоверным. Применительно к упомянутым документам это могут быть любые ошибки, допущенные налоговым агентом при заполнении соответствующих реквизитов (например, в персональных данных налогоплательщика, кодах доходов и вычетов, суммовых показателях и т.д.).

Основанием для привлечения к ответственности по данной норме является недостоверность информации, допущенной в результате арифметической ошибки, искажения суммовых показателей, иных ошибок, влекущих неблагоприятные последствия для бюджета в виде не исчисления или неполного исчисления, не перечисления налога, нарушения прав физических лиц (например, прав на налоговые вычеты).

Указанная ответственность также применяется в случае допущения ошибки в показателях, идентифицирующих налогоплательщиков – физических лиц (ИНН физического лица, фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные), которые также могут повлечь невозможность реализации в полном объеме прав физических лиц, а также прав и обязанностей налоговых органов (в части администрирования налога).

Налоговые органы настоятельно рекомендуют налоговым агентам по НДФЛ актуализировать персональные данные физических лиц - получателей дохода прежде, чем представлять в инспекцию справки 2-НДФЛ.