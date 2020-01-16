Рядовые налоговики гадают о будущем службы и начальника

Для простых инспекторов смена руководства тоже новость. Налоговики последние полгода прижали языки и стараются помалкивать в социальных сетях (за ними следят и ругают), но премьерство Мишустина им обсудить все-таки охота.

В одной из групп под объявлением об уходе Мишустина из ФНС – шутки и прогнозы. Первая заглавная тема: может хоть теперь вернут обратно прежнюю программу, а то сбоящая АИС достала не только бухгалтеров.

Второе переживание, конечно, зарплата. На различных встречах Мишустин любит благодарить своих сотрудников за работу при низкой зарплате, вот люди и включают надежду, что им сделают существенную прибавку.

Интересно их мнение относительно преемника. Мнения как бы нет, при том количестве возможных кандидатур налоговики даже в шутку никого не обсуждают. Один озвученный вариант – Шевцова Татьяна Викторовна, заместитель Министра обороны, она курирует вопросы организации финансового обеспечения ВС и была замешана в деле Сердюкова и «Оборонсервиса».

Но зато налоговиков гордость распирает от мысли, что Мишустин может стать новым преемником Путина.