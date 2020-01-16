Устроители финансовых пирамид заказали нападение на разоблачителя

Строители финансовых пирамид заказали избиение бывшего редактора журнала Финанс и бывшего топ-менеджера Тинькофф банка Олега Анисимова.

В последнее время он развивал проект, где разоблачил мошенников, микрофинансистов и организаторов финансовых пирамид.

О нападении Олег рассказал на своей странице в Facebook.

Вчера на меня напали неизвестные, когда я возвращался с тремя пакетами из магазина.

Били сзади в затылок, висок, ухо. Очнулся, когда уже приехала полиция. На скорой увезли в больницу. Телефон, деньги и всё остальное на месте. Поначалу я потерял память, в больнице отошёл.

Ухо зашили. Больница хорошая, хоть и бесплатная. Вероятно, нападение связано с расследованиями о финансовых мошенничествах. Ими занимается команда, из которой публично известен только я как основатель (остальные работают инкогнито в силу рисков вышеуказанного толка).

Публикации сильно мешают мошенникам, так как стоят в первых строках выдачи Яндекса и Гугла. Судя по статистике посещений конкретных страниц, только за 2019 год благодаря сайту сохранили свои деньги сотни тысяч людей. По одной из тем недавно приходили нерядовые угрозы. По другим тоже были настойчивые попытки убрать публикации за деньги или угрозами. Такие дела.