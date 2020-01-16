Под колпаком у государства: запустят информационную систему учета доходов каждой семьи

Доходы всех граждан России будет контролировать единая система. Об этом заявил кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин на встрече с думской фракцией КПРФ, передает «Интерфакс».

«Все домохозяйства в России будут в течение двух лет будут внесены в информационную систему, и каждый доход будет отслеживаться от начала до конца для предоставления адресной социальной помощи», — сказал он.

Напомним, Мишустин высказался против каких-либо изменений пенсионной реформы и против послаблений с налогом на доходы физических лиц. Также он заявил о неактуальности перехода на прогрессивный налог.

На встрече с единороссами Мишустин пообещал снять барьеры для бизнеса, а также провести ревизию нацпроектов, заняться институциональными реформами, реформой управления и переходом на самые современные информационные технологии.

Добавим, на днях замглавы Минтруда Алексей Вовченко подчеркнул, что для снижения уровня бедности необходимо сохранять адресный подход к оказанию социальной поддержки.

«Зная каждую конкретную семью, условия бедности, возможные перспективы, мы уже и социальными инструментами можем серьезно влиять. Речь идет и о социальном контракте, и о детских пособиях», — сказал он.