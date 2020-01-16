Директора фирмы осудили на 3 года за уклонения от налогов и обналичку

В Иркутской области в суде рассмотрено возбужденное по материалам выездной налоговой проверки уголовное дело в отношении руководителя организации. Директор умышленно применял схему уклонения от уплаты налога на прибыль и НДС путем неправомерного уменьшения полученных доходов и искажения размеров понесенных расходов, сообщается на сайте УФНС.

Фирма осуществляла деятельность по ремонту и изготовлению производственного оборудования.

В ходе проверки установлено, что ряд привлекаемых обществом в качестве подрядчиков и поставщиков организаций фактически деятельность не осуществляли.

Оформление сделок на бумаге имело целью наращивание расходной части по налогу на прибыль и необоснованное применение вычетов по НДС.

При анализе расчетных счетов налогоплательщика и его контрагентов установлено обналичивание денежных средств со счетов проблемных контрагентов в адрес физлиц, включая руководителя организации.

Доначисления по проверке составили свыше 21 млн рублей.

По результатам рассмотрения материалов проверки СУ СК по Иркутской области в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу генеральный директор признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года условно с испытательным сроком четыре года.

Кроме того, суд постановил взыскать с виновного лица ущерб, причиненный государству преступными действиями, в размере 20 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.