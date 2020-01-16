Минфин напомнил, для кого обязателен аудит

Минфин опубликовал Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год.

Данный перечень структурирован в зависимости от организационно-правовой формы организации, осуществления определённых видов деятельности, наличия определённых финансовых показателей (выручка за предшествовавший отчётному год превышает 400 млн руб. или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчётному года превышает 60 млн руб.), составления консолидированной отчётности.

Также в перечень включены конкретные организации, отчётность которых подлежит обязательному аудиту. В их числе: Банк России, Агентство по страхованию вкладов, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», «Роскосмос».