Какие отчеты сдавать при ВЭД

Налогоплательщики, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность (ввоз товаров в рамках ЕАЭС) представляют в налоговый орган налоговую декларацию по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров с территории государств — членов Евразийского экономического союза в срок, не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.

Форма декларации утверждена Приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@.

Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик подает в налоговый орган заявление о ввозе товара и иные документы согласно требованиям Договора о ЕАЭС.

Кроме того, при заключении сделок, в соответствии с которыми товары ввозятся, или вывозятся с территорий государств — членов Евразийского экономического союза, лицо, заключившее такую сделку, в соответствии с Правилами ведения статистики взаимной торговли РФ с государствами — членами ЕАЭС, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 07.12.2015 № 1329, обязано представлять Статистическую форму учета перемещения товаров в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе.

Срок предоставления такой формы — не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произведены отгрузка товаров со склада или получение товаров на склад.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 19.7.13 КоАП непредставление, несвоевременное представление, а также указание недостоверных сведений в статформе влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей;

на юрлиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

При этом повторное совершение правонарушения влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей;

на юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Если заявитель самостоятельно выявит ошибки и предоставит новую форму с достоверными сведениями, административной ответственности можно избежать.

Такие разъяснение дает УФНС по городу Севастополю.