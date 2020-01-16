Мишустин и НДФЛ

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин отверг возможность послабления подоходного налога. Он также высказался против отмены пенсионной реформы, но обещал ввести адресную помощь бедным через два года.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что кандидат в премьеры не считает возможным ослабить налог на доходы физлиц.

Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь, – написал в социальных сетях Обухов.

Он также отметил, что Мишустин назвал ситуацию со здравоохранением грустной, но обещал «заниматься».