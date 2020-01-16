Новую квартиру теперь можно оплатить онлайн картой

Группа «ПИК» и Сбербанк запустили сервис по онлайн-оплате жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт, пишет РБК. Так, безналичная оплата картой любого банка возможна только при 100-процентной оплате квартиры. Сначала надо забронировать квартиру на сайте, затем в личном кабинете можно оплатить покупку.

По мнению вице-президента по продажам группы «ПИК» Геннадия Россо, полностью цифровая покупка недвижимости — это вопрос ближайшего времени. Комиссий по онлайн-операциям для клиентов не предусмотрено.

В конце 2016 года Сбербанк уже проводил пилотный проект по оплате недвижимости картами. Однако, как пояснили в банке, тогда никто из застройщиков этим функционалом в полной мере не воспользовался, эквайринг применялся только для бронирования квартир и других услуг. По словам экспертов, онлайн-оплата квартир значительно упростит структуру сделки, но по нынешней схеме не станет массовой, поскольку основная доля сделок проходит с привлечением ипотеки. Таких сделок может стать больше, если компания запустит возможность оплаты первого взноса по карте и автоматического получения ипотеки.

Также выйти на рынок недвижимости собираются и другие банки-эквайеры: ВТБ, «Русский Стандарт», Альфа-Банк.