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Как правильно переносить убытки при УСН

При применении УСН «доходы минус расходы» можно уменьшить налоговую базу текущего года на сумму убытка, полученного по итогам прошлых лет.

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка.

Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком или частично на любой год из последующих девяти лет.

Если налогоплательщик получил убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той очередности, в которой они получены.

Таким образом, налогоплательщик, применяющий УСН «доходы минус расходы» при исчислении налога за 2019 год вправе уменьшить налоговую базу как на всю сумму полученных убытков за 2017 и 2018 годы, так и частично в соответствии с очередностью их получения.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/98678 от 17.12.2019.

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