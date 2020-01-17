Клерк.Ру

Налог по вмененке станет чуть меньше

Минэкономразвития уменьшило коэффициенты-дефляторы на 2020 год. Приказ от 10.12.2019 № 793 будет действовать задним числом, с 1 января 2020 года.

Вот так изменены коэффициенты:

Налог

Старый коэффициент, по приказу № 684

Новый коэффициент, по приказу № 793

НДФЛ

1,813

1,810

ЕНВД

2,009

2,005

ПСН

1,592

1,589

Торговый сбор

1,382

1,379

Таким образом, ЕНВД вырастет в 2020 году не на 4,9%, а на 4,7%.

Снизить коэффициенты рекомендовали депутаты Госдумы. Впрочем, они хотели, чтобы коэффициенты были еще меньше. Т.е. индексация составила бы 3,8%, поскольку это соответствовало бы инфляции. Однако чиновники к ним не прислушались.

Напомним, индексация предельных величин доходов для УСН на коэффициент-дефлятор заморожена. Поэтому коэффициент-дефлятор для УСН в 2020 году для определения предельной величины доходов не применяется.

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