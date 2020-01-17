Налог по вмененке станет чуть меньше

Минэкономразвития уменьшило коэффициенты-дефляторы на 2020 год. Приказ от 10.12.2019 № 793 будет действовать задним числом, с 1 января 2020 года.

Вот так изменены коэффициенты:

Налог Старый коэффициент, по приказу № 684 Новый коэффициент, по приказу № 793 НДФЛ 1,813 1,810 ЕНВД 2,009 2,005 ПСН 1,592 1,589 Торговый сбор 1,382 1,379

Таким образом, ЕНВД вырастет в 2020 году не на 4,9%, а на 4,7%.

Снизить коэффициенты рекомендовали депутаты Госдумы. Впрочем, они хотели, чтобы коэффициенты были еще меньше. Т.е. индексация составила бы 3,8%, поскольку это соответствовало бы инфляции. Однако чиновники к ним не прислушались.