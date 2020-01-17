Налог по вмененке станет чуть меньше

Минэкономразвития уменьшило коэффициенты-дефляторы на 2020 год. Приказ от 10.12.2019 № 793 будет действовать задним числом, с 1 января 2020 года.
Вот так изменены коэффициенты:
Налог
Старый коэффициент, по приказу № 684
Новый коэффициент, по приказу № 793
НДФЛ
1,813
1,810
ЕНВД
2,009
2,005
ПСН
1,592
1,589
Торговый сбор
1,382
1,379
Таким образом, ЕНВД вырастет в 2020 году не на 4,9%, а на 4,7%.
Снизить коэффициенты рекомендовали депутаты Госдумы. Впрочем, они хотели, чтобы коэффициенты были еще меньше. Т.е. индексация составила бы 3,8%, поскольку это соответствовало бы инфляции. Однако чиновники к ним не прислушались.
Напомним, индексация предельных величин доходов для УСН на коэффициент-дефлятор заморожена. Поэтому коэффициент-дефлятор для УСН в 2020 году для определения предельной величины доходов не применяется.