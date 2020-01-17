Мишустин в своей декларации не показал элитную недвижимость

Семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет 2,6 гектара земли в подмосковном поселке «Коттон Вэй», расположенном на Николиной горе на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщают«Открытые медиа» со ссылкой на данные Росреестра.

Семье Мишустина принадлежит пять жилых домов общей площадью 2456,7 квадратных метра. Площадь двух самых больших из них – 861,2 и 741,4 квадратных метра.

В декларации Мишустина за 2017 год было указано, что его несовершеннолетний ребенок владеет землей площадью 5,5 тысячи квадратных метров (0,55 гектара) — как сообщал «Проект», эта земля расположена в поселке «Коттон Вэй». По состоянию на начало года, указывал «Проект», владельцем земли в Росреестре числится «Российская Федерация». Обычный прием, чтобы скрыть имена настоящих владельцев.

На «Российскую Федерацию» также оформлены два соседних участка площадью более двух гектаров, которые «Открытые медиа» приписывают семье Мишустина.

Издание узнало имена владельцев, изучив архивные данные Росреестра, в которых упоминались данные собственников до того, как их скрыли.

До 2015 года эта земля была поделена на несколько небольших участков площадью 1000-1500 квадратных метров. В 2012 году предполагаемый отец чиновника Владимир Мишустин приобрел несколько участков у вице-президента «Роснефти» Геннадия Букаева. Другими владельцами участков были предполагаемая сестра Михаила Мишустина Наталия Стенина и ее бизнес-партнер Александр Удодов, который, по данным Znak.com, входит в ближнее окружение нового премьер-министра.

Стоимость земли и участков, по оценке «Открытых медиа», достигает 1,5 миллиарда рублей. Это больше, чем Михаил Мишустин, согласно его декларации, заработал с 2010 года, когда стал руководителем Федеральной налоговой службы. За девять лет он заявил доход в 213 миллионов рублей, а его супруга Владлена Мишустина — 790 миллионов рублей.