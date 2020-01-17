Вам предлагают компенсацию за утечку ваших данных? Не верьте, это мошенники

Лаборатория Касперского сообщила о новом виде мошенничества — людям предлагают денежную компенсацию, но, чтобы получить её, необходимо купить временную социальную страховку.

Мошенники действуют от имени выдуманной организации — Фонда защиты персональных данных, якобы основанного Федеральной торговой комиссией США. На специально созданном фейковом сайте сообщается, что этот фонд выплачивает компенсации пользователям, пострадавшим от утечек данных, и получить их могут граждане любой страны мира. Пользователю предлагается проверить, не оказались ли его личные данные в общем доступе: для этого нужно указать имя, фамилию, телефонный номер и свои страницы в социальных сетях.

После этого сообщается, что его данные, в том числе фотографии, видео, контакты, были обнаружены в одной из утечек, что даёт право получить компенсацию, исчисляемую в тысячах долларов США. Затем мошенники просят ввести номер социального страхования SSN, но вне зависимости от того, вводит ли пользователь настоящий номер или сообщает об его отсутствии, сайт выдаёт уведомление об ошибке и предложение купить временный за 9 долларов США. Жертва перенаправляется в форму оплаты — русско- или англоязычную в зависимости от IP-адреса пользователя. Цена указывается соответственно либо в рублях, либо в долларах.