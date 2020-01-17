Субсидиарка переходит по наследству, подавать иск можно даже после смерти КДЛ

Из-за незаконных действий замдиректора компании, кредиторам был причинён ущерб на 183 млн руб. Компания пошла на банкротство. Кредиторы потребовали привлечь виновных к субсидиарной ответственности.

Но замдиректора разбился на машине.

Кредиторы потребовали привлечь к субсидиарной ответственности его наследников – жену и двух детей. И Верховный Суд согласился.

Вот его аргументы:

– субсидиарная ответственность – это разновидность гражданско-правовой ответственности. Она наступает из-за причинения вреда имущественным правам кредиторов, следовательно долг, возникший в связи с субсидиарной ответственностью, подчиняется тому же правовому режиму, что и другие долги, связанные с возмещением вреда;

– нет оснований считать, что обязанность возместить кредитору убытки неразрывно связана с личностью наследодателя;

– гражданское законодательство не содержит запрета на переход субсидиарного долга по наследству;

– следовательно, субсидиарные долги входят в наследственную массу;

– кредиторы могут предъявить иск о привлечении к субсидиарной ответственности во время жизни контролирующего должника лица, а также после его смерти. После смерти иск предъявляется к наследникам;

– долг по субсидиарной ответственности можно взыскать с наследников, даже если на момент смерти контролирующего лица не было известно о долге, возникшем в результате субсидиарной ответственности.

Если так начинается год (точнее, Определением Верховного суда от 16.12.2019 № 303-ЭС19-15056 по делу № А04-7886/2016 закончился предыдущий), то что дальше-то будет?