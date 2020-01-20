Как и куда сдать уточненку по 6-НДФЛ за закрытую обособку

Когда возникает необходимость сдать уточненные справки 2-НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ за закрытое обособленное подразделение, расположенное с организацией в одном муниципальном образовании (либо за несколько закрытых обособленных подразделений, расположенных в одном муниципальном образовании), организация сдает 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по данному закрытому обособленному подразделению в налоговый орган по месту своего учета.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-4-11/62@ от 10.01.2020.

В справках по форме 2-НДФЛ и расчетах по форме 6-НДФЛ в полях «ИНН» и «КПП» указываются ИНН и КПП организации, а в поле «Код по ОКТМО» указывается ОКТМО закрытого обособленного подразделения.

При этом в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» указывается код «9» «закрытие обособленного подразделения», а по строке «ИНН/КПП реорганизованной организации» указываются ИНН и КПП закрытого обособленного подразделения организации.