Как отцу оформить отпуск по уходу за ребенком со дня его рождения

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет может использовать полностью или по частям отец ребенка, фактически осуществляющий уход за ребенком.

Как отцу оформить детский отпуск, Ротруд пояснил, отвечая на вопрос пользователя портала «Онлайнинспекция.рф».

Чтобы получить отпуск, пособие по уходу за ребенком до трех лет отец должен представить работодателю:

— заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;

— заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

— справку с места работы (службы) матери о том, что она не использует указанный отпуск и не получает пособия;

— в случае, если мать не работает (не служит) либо обучается, — справку из органов социальной защиты населения по месту жительства о неполучении ею ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Действующим законодательством не предусмотрено ограничений (кроме случаев фактического нахождения матери ребенка в отпуске по беременности и родам в целях исключения одновременной выплаты декретных и детского пособия) в оформлении отпуска по уходу за ребенком с момента его рождения другими лицами, которые фактически осуществляют уход за малышом.

Поэтому отец ребенка имеет полное право на оформление отпуска и получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет со дня его рождения.