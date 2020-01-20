Болезнь в праздники не продлевает отпуск

Сотрудница оформила отпуск с 9 декабря 2019 по 13 января 2020, но во время отпуска заболела. Больничный продлился с 30 декабря 2019 по 9 января 2020.

Женщина рассчитывала, что ее отпуск будет продлен на 11 календарных дней (на количество календарных дней болезни). Но в отделе кадров ей сообщили, что продление составить лишь 3 календарных днях.

Возмущенная сотрудница, получив подтверждение своей позиции в местной Трудинспекции, обратилась на портал «Онлайнинспекция.рф» за консультацией.

Но Роструд вынужден был огорчить женщину и пояснисл, что работодатель прав.

Поскольку нерабочие праздничные дни с 1 по 8 января в число календарных дней отпуска не включается, отпуск продляется на 3 дня.