Два банка переводили платежи даже в праздники

«В эти январские праздники случайно обнаружил один лайфхак», – рассказывает налоговый консультант Марат Самитов.

У меня расчетный счет в банке Точка, а как известно, в праздники деньги не ходят. А мне, каким-то чудом, 3 и 6 января пришли деньги от юрлиц, у которых расчетный счета в Тинькофф банке, которые перевели деньги во время праздников! Так как у меня есть корпоративная карта, я мог этими деньгами пользоваться уже в праздники! Что очень удобно!

Я уточнил у менеджера – как такое могло быть? И вот его ответ: 3,6,8 у нас работали межбанковские платежи, но не в режиме онлайн. У Тинькофф скорее всего было так же. Поэтому деньги пришли. Другие крупные банки не могут так работать, у них первые платежи уходили и приходили 9.01. Получается, что Точка и Тинькофф – два таких банка, где деньги приходили даже в праздники.