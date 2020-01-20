Льготы даются многодетным родителям, а не их детям

Физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, на федеральном уровне предоставляется налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. метров («6 соток») площади одного земельного участка, находящегося в их собственности (пп. 10 п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ).

Льгота предоставляется многодетным родителям, но не самим детям. Иными словами, если участок принадлежит на праве собственности ребенку из многодетной семьи, он не может претендовать на рассматриваемую федеральную льготу.

Такие же правила и при льготе по налогу на имущество физлиц в отношении объектов, находящихся в собственности многодетных родителей.

Такие разъяснения приводит на своем сайте УФНС Республики Мордовия.