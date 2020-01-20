Депутаты приняли решение по стандартным вычетам

Депутаты в очередной раз откажутся поднять размер стандартных вычетов по НДФЛ на детей. Такую рекомендацию дал нижней палате Парламента Комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Реализация законопроекта, во-первых, приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов, а во-вторых, «адресная помощь более эффективна, чем налоговые вычеты», заявил на заседании бюджетного комитета зампред комитета Леонид Симановский.

Документ, внесенный группой депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, повышал размер вычета, предоставляемого родителям, в том числе приемным, усыновителям, опекунам и попечителям, с 1,4 до 2,5 тысяч рублей на первого или второго ребенка, с 3 до 4,5 тысяч рублей — на третьего и каждого последующего ребенка.

Размер вычета, предоставляемого родителям и усыновителям на каждого ребенка-инвалида, предлагали увеличить с 12 до 12,5 тысяч рублей, опекунам, попечителям, приемным родителям — с 6 до 8 тысяч рублей. Кроме того, уровень доходов работающих граждан, имеющих детей, при превышении которой налоговый вычет не применяется, повышается с 350 до 400 тысяч рублей.