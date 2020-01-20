ИФНС не признала расходы, но суд разрешил вычесть НДС

Компания передала полномочия директора другой компании по договору управления. Стоимость оказанных услуг составила 281 млн руб. Но инспекция решила, что это обман, полномочия были переданы формально, чтобы уменьшить налог на прибыль и получить возможность вычесть НДС.

Суд согласился с налоговой, что передача полномочий была формальностью и отказался учитывать затраты при исчислении налога на прибыль.

А вот с НДС вышло иначе. Услуги были оплачены. Управляющая компания получила оплату и перечислила НДС в бюджет.

Это подтверждается налоговыми декларациями, книгами продаж, счетами-фактурами и платежными поручениями на уплату сумм НДС. Следовательно, источник возмещения НДС в бюджете сформирован. А значит, налогоплательщик может получить вычет.

Тем более, что компания не претендует на вычет каких-либо сумм НДС, кроме тех, которые были уплачены ею в составе цены услуг управления и перечислены в бюджет управляющей компанией (Дело № А14-4300/2017).