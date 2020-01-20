Путин предложил сократить состав Конституционного суда с 19 до 11 судей

Президент России Владимир Путин предложил сократить состав Конституционного суда РФ с 19 до 11 судей, включая председателя. Об этом говорится в законопроекте Путина о поправках в Конституцию.

Согласно действующей Конституции, в состав Конституционного суда должны входить 19 судей. При этом закон о Конституционном суде предусматривает, что он правомочен работать при наличии двух третей от общего числа судей.

Сейчас в состав Конституционного суда входят 15 судей, включая председателя.