Как банки будут определять суммы, которые приставы не смогут взыскивать со счетов

Минюст утвердил Порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест. Делать такие расчеты будут обязаны банки, обслуживающие счета физлиц с 1 июня 2020 года
С указанной даты вступают в силу изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», внесенные год назад, в февраля 2019 года.
Вступающие в силу поправки устанавливают, что лица, выплачивающие гражданину заработную плату или иные доходы, в отношении которых установлены ограничения в соответствии со ст. 99 и 101 Закона «Об исполнительном производстве», с 1 июня 2020 года должны будут указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода. Именно на основании этих сведений банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, не будут включать их в расчеты на удержание.
В утвержденном порядке, в частности, предусматривается, что:
- расчет суммы денежных средств осуществляется в соответствии с кодами вида доходов;
- при наличии нескольких счетов расчет суммы осуществляется отдельно по каждому счету;
- в случае наличия у должника совместного счета расчет суммы осуществляется отдельно по каждому лицу.