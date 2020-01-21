ФНС согласилась, что пени по УСН надо соразмерно уменьшать

Иногда у плательщиков УСН возникает ситуация, когда авансовые платежи начислены, но не уплачены, и при этом годовой налог значительно меньше авансовых платежей, а то и вовсе отсутствует.

Налоговая начисляет пени на неуплаченные авансовые платежи.

Недавно было выпущено письмо ФНС № СД-4-3/101@ от 13.01.2020, в котором сообщается, что в таком случае пени должны соразмерно уменьшаться.

В случае если по итогам налогового периода сумма исчисленного налога оказалась меньше суммы авансовых платежей, подлежавших уплате в течение этого налогового периода, судам необходимо исходить из того, что пени, начисленные за неуплату указанных авансовых платежей, подлежат соразмерному уменьшению.

Это следует учитывать и в случае, если по итогам налогового периода сумма налога по УСН, подлежащая уплате за налоговый период (исчисленная сумма налога, уменьшенная на уплаченную сумму страховых взносов и торгового сбора), оказалась меньше суммы авансовых платежей по налогу, подлежавших уплате в течение налогового периода.

Напомним, ранее Минфин в Письме № 03-03-06/1/15 от 22.01.2010 на примере разъяснял, как должны начисляться пени на просроченные авансовые платежи. В данном письме речь идет об авансах по налогу на прибыль, но для УСН алгоритм аналогичен.

Об этом мы писали ранее в статье «Когда декларацию по УСН лучше сдать попозже, чтобы сохранить свои деньги».