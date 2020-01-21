В новой Конституции зафиксируют МРОТ и индексацию пенсий

Госдума готова рассмотреть поправки в Конституцию России, которые гарантируют минимальный размер оплаты труда не менее прожиточного минимума. Соответствующие данные опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

«В России гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения», — сказано в документе.

Изменения коснутся также индексации пособий и других социальных выплат. Помимо этого в Конституции могут закрепить регулярную индексацию пенсий.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного посланию Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты не может быть ниже прожиточного минимума. Отмечается, что норма и так предусмотрена законом, однако, по мнению президента, это нужно прописать в Конституции.