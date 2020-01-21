На праздниках Сбербанк отразил мощнейшую кибератаку

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке в январе 2020 года, она была отражена, сообщил в интервью РИА Новости зампред банка Станислав Кузнецов.

«Вы первые, кому я говорю. 2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка. Атака была выполнена с помощью автономных устройств IoT. Кстати, IoT-устройств уже в три раза больше, чем людей на планете, а к 2025 году их будет больше в пять раз. Была проведена атака на два ресурса Сбербанка, эту атаку мы выдержали в автоматизированном режиме, никаких последствий, безусловно, не было. Мы немедленно заявили об этой атаке в правоохранительные органы и передали им всю необходимую информацию», — сообщил Станислав Кузнецов.

По его словам, любая компания, которая столкнется с подобной атакой в России, испытает огромные проблемы.

«Я не исключаю, что если бы эта атака была осуществлена на какую-либо другую организацию, ее работа была бы парализована на несколько дней. Можно смело утверждать, что в 2020 году DDOS-атаки будут большой проблемой для компаний не только в России, но и по всему миру», — пояснил зампред Сбербанка.

Количество атак на системы Сбербанка в 2019 году увеличилось примерно на 15—20%, отметил Кузнецов.

«Мы фиксируем около 280—300 попыток в сутки атаковать наши системы так называемыми боевыми вирусами, которые направлены на то, чтобы получить контроль над нашими операционными системами. Мы их все выявляем и блокируем», — пояснил он.

Также, по его словам, около 50% писем, адресованных сотрудникам Сбербанка, — это спам, который блокируется нашими системами.