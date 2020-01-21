Клерк.Ру

Сколько времени нужно бизнесмену, чтобы доказать свою невиновность российскому правосудию

Владельцу компании Rodex Group Евгению Родионову на это потребовалось более шести лет. Коротко историю его борьбы за честное имярассказывает Борис Титов, бизнес-омбудсмен страны.

Шесть лет жизни, которые активный, предприимчивый человек мог бы посвятить совсем другим вещам – развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест, постройке домов для людей.

В 2013 году Родионова обвинили в хищении средств при строительстве коттеджных поселков в Подмосковье. Уголовное дело несколько раз передавалось в суд и возвращалось то следователю, то прокурору. Наконец, в этой истории поставлена точка.

Нам радостно и одновременно грустно, что дело сдвинулось только после того, как попало к нам и было рассмотрено на межведомственной комиссии по защите прав предпринимателей при Генеральной прокуратуре. Результат – обвинения с Родионова сняты, дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, за ним признано право на реабилитацию.

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Хочется пожелать нашим предпринимателям стойкости и веры в себя, как у Евгения Родионова. Недавно он прислал нам благодарственное письмо. «Никто не вернет потерянных семи лет, компании - лидера загородного строительства, самого бизнеса и 2000 потерянных рабочих мест, уничтоженных в результате возбужденного уголовного дела, – пишет бизнесмен. – Прекращение преследования дает не только мне, но и сотрудникам уже несуществующей компании сохранить свое честное имя и надежду, что в нашей правоохранительной и судебной системе возможны справедливые исходы. Я уверен, что Ваше участие в делах сотен и тысяч незаслуженно обвиненных предпринимателей, даст свой положительный результат».

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