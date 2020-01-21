Для предпринимателей введут единый патент

Регионы смогут объединять виды предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства в единый патент с установлением единого потенциально возможного годового дохода. Законопроект с такими поправками в Налоговый кодекс прошел в Госдуме второе чтение.

Проект закона предусматривает объединение видов предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, в единый патент. При этом должен учитываться единый потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход.

Авторы проекта полагают, что это улучшит финансовые и экономические условия для субъектов малого предпринимательства, снизит нагрузку на малый бизнес, в частности, ИП.

Предлагаемое законопроектом расширение видов предпринимательской деятельности повысит привлекательность патентной системы налогообложения для малого бизнеса на сельских территориях, сделает её более гибкой и доступной, а также будет способствовать мотивации малого бизнеса к увеличению объёмов производства и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность. Это так депутаты считают.