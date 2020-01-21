В России запретили приложение магазина iHerb

iHerb должен удалить свое приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS). Такое решение принял Ульяновский областной суд по иску Прокуратуры.

Причиной послужила продажа через iHerb биологических добавок, в том числе, для детей.

Напомним, американский маркетплейс iHerb продает витамины, БАДы и товары для здоровья.

По заключению экспертов, в ряде препаратов содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов. Кроме того, они не соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза.

В состав некоторых БАДов входят растения из списка «1.1 Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества» перечня запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище, сообщается на сайте Ульяновской областной прокуратуры.

Также на интернет-ресурсе предлагаются к приобретению незарегистрированные на территории РФ гомеопатические лекарственные препараты, в том числе под видом БАД.