Для получения вычета на покупку лекарств нужен рецепт со специальным штампом

Ранее получить вычет по НДФЛ можно было только на лекарства, поименованные в Постановлении Правительства от 19.03.2001 № 201.

Этот документ содержит список лекарств и перечень медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения для целей получения социального налогового вычета.

Однако с 2019 года вычет можно получить при приобретении любых лекарств. В этой связи Постановление Правительства № 201 будет признано утратившим силу в части утверждения ограничительного перечня лекарственных препаратов.

Об этом сообщает Минздрав в письме № 25-1/3144694-13771 от 30.12.2019.

Для получения социального налогового вычета в размере стоимости лекарственных препаратов налогоплательщику необходимо предоставить в налоговый орган по месту жительства рецепт на приобретенный за собственные средства лекарственный препарат со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика», письменное заявление с товарным и кассовым чеками из аптечного учреждения, осуществляющего отпуск лекарственных средств.

Напомним, недавно мы рассказывали о курьезной истории с таким штампом.