Региональные власти могут менять перечень объектов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости

Региональные власти утверждают перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости.

В целях формирования перечня пунктами 3 — 5 статьи 378.2 НК установлены критерии отнесения объектов недвижимого имущества к указанным объектам.

При этом органы исполнительной власти субъектов РФ в предусмотренных законодательством о налогах и сборах случаях в пределах своей компетенции издают нормативные правовые акты, которые не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах.

Запрета на внесение уполномоченным органом изменений в свой нормативный правовой акт, которым утвержден перечень, НК не установлено. Таким образом, в случае ошибочного включения объекта недвижимого имущества в перечень, уполномоченный орган вправе внести соответствующие изменения в перечень.

Но следует иметь в виду, что нормативные правовые акты уполномоченного органа, предусматривающие внесение изменений в перечень и ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Об этом сообщает Минфин в письме от 14.01.2020 N 03-05-04-01/881, доведенном до сведения письмом ФНС № БС-4-21/340@ от 14.01.2020.