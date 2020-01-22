Коллекторам вернут право возвращать долги по коммуналке

Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.

Это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц, узнал «Коммерсантъ».

В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы. В отношении таких долгов, в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным.

На заседаниях рабочей группы, обсуждавшей закон, представители ЖКХ выступали категорически против обязательного досудебного порядка. По их мнению, у них есть возможность информировать должников другими способами, а досудебный порядок повлечет дополнительные расходы.

Таким образом, коллекторам снова планируется разрешить работать с долгами по оплате услуг ЖКХ. Коллекторы никогда ранее с этим видом задолженности не работали. Но в середине прошлого года поправками в Жилищный кодекс и 230-ФЗ был введен «упреждающий» запрет на продажу коллекторам долгов граждан.

В изначальном варианте законопроекта Минюста предполагалось, что работать с долгами по ЖКХ смогут только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные или иные специализированные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. И только после проведения с должниками досудебных переговоров.

Также новый вариант законопроекта предполагает создание двух госреестров. В первый будут вноситься сведения о профессиональных коллекторских организациях, во второй — о других юридических лицах, за исключением товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН), занимающихся возвратом долгов. Все организации, возвращающие просроченную задолженность, должны будут обеспечить ведение и хранение не менее двух лет аудиозаписей разговоров с должниками, записи всех видов сообщений. Но страховать свою ответственность за причинение убытков должнику со страховой суммой не менее 10 млн руб. в год будут обязаны только профессиональные коллекторы.