Новая пенсионная схема – с 2022 года

Гарантированный пенсионный план (ГПП) может начать работу с 2022 года, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Ранее запустить систему предполагалось с 1 января 2021 года, однако проект не вошел в план законопроектной деятельности правительства на этот год. «Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений, цитирует его ТАСС.

Общественное обсуждение завершится в середине февраля, к осенней сессии документ уже внесут в Госдуму.

ГПП был представлен в октябре 2019 года. Его идея в том, что в новую систему можно будет перевести средства, накопленные в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). По этой схеме граждане смогут формировать свою пенсию через негосударственное пенсионное обеспечение при поддержке государства. Участие предполагается добровольное. При этом выплаты можно будет получить на 5 лет позже, чем по программе ОПС.