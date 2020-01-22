Вы можете изменить бизнес-климат в стране

В Красном уголке бухгалтера собирают реальные предложения по улучшению бизнес-климата в стране. Через несколько недель состоится заседание Госсовета, утверждает автор темы Наталья Горячая, и она собирается их туда протолкнуть.

Что же предлагают бухгалтеры и предприниматели? Вот краткое содержание ветки комментариев:

«1. Эквайринг, а именно высокий процент по проходящих платежам через терминалы. На западе он составляет 0,5% у нас от 1,6 и выше

2. Наложение штрафов за не вовремя сданную декларацию

3. Наложение штрафа в размере 20% от суммы налога при неуплате пеней (вообще полный бред)

4. Грабитель кий 1% от выручки предпринимателя в пенсионный фонд.»

«Мне мешает работать 115-ФЗ. Зачем банку мешок документов? Что они делают с огромной папкой бумажного барахла? Тероризм изучают?» Отключить рекламу «Статистика. Живущая в прошлом веке. При такой автоматизации ФНС обмен данными давно можно наладить. Сроки отчетов 3,4 число месяца. Абсолютно нереально что-то собрать к этим датам» «Отменить торговый сбор. Увеличить лимит по ОС. сравнять лимит по ОС в БУ и НУ. Убрать СОУТ, упростить больничные. И дурацкие требования к ним (черная капиллярная ручка....) Убрать ИНН у физ лиц, оставить только СНИЛС. Отменить воинский учет (вообще не понимаю на кой работодатель должен это делать). Убрать лицензии по перевозкам (для перевозки собственных сотрудников). Убрать лимиты и ограничения по СИЗ (работодатель сам должен определять сколько, когда, кому и что выдавать). Установить единый срок уплаты НДФЛ. И наконец отменить 6-НДФЛ!!» Отключить рекламу «Предложите отменить НДС и всех перевести на налог с продаж. И чтобы после его уплаты ни одна налоговая или банковская сволочь даже не думала писать никаких вопросов» «Количество отчетов зашкаливает... Вместо того, что бы работать (производить) у меня 25% рабочего времени уходит на сбор документов и формирование всякой отчетности. Штрафами и пенями замучили((( Я не могу себе позволить нанять главбуха, постоянно в разъездах, часто на 1-2 дня пропускаю сдачу СЗВМ и оплату СВ... Работаю на ИФНС((» «Дать возможность пробивать чеки без покупки он Лайн кассы. Аналог приложению для самозанятых для тех компаний, кто использует кассу редко. Например продажа ОС физ лицу» Отключить рекламу

Впрочем, есть и скептически настроенные участники группы:

«Это наивность или издевательство? на глазах Конституцию корежат, не спросив народ, вы думаете, ваше мнение кому-то в этой стране интересно? Чего, вчера только родились???»

Обсуждение продолжается, вы можете принять в нем участие и выдвинуть свои предложения. А вдруг?