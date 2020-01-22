Мишустину предложили упразднить ПФР и восстановить прежний пенсионный возраст

Партия «Справедливая Россия» направила заявление в адрес нового премьера Михаила Мишустина с предложениями к новому Правительству.
Заявление опубликовано на сайте партии.
Один из блоков заявления посвящен пенсионному вопросу.
Новому премьеру, в частности, предложено принять следующие меры:
— принятие комплексного федерального закона «О страховой пенсионной системе в Российской Федерации»;
— отмена повышения возраста выхода на пенсию и установление возраста, с которого возникает право на страховую пенсию для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет.
— установление системы, при которой размер пенсии зависит только от стажа, возраста и заработка человека;
— установление и полное закрепление солидарной пенсионной системы;
— упразднение ПФР;
— существенное расширение периодов, включаемых в страховой пенсионный стаж периодами ухода за ребенком до 3 лет, получением высшего образования;
— отмена заморозки пенсионных накоплений;
— полноценная индексация и пересчет размера пенсий за период с 2015 до 2020 годов в отношении работающих и неработающих пенсионеров.