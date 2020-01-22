Сменили адрес — автоматически осмотр?

Сменить адрес места нахождения организации нынче непросто. Проблемы с этим связанные, обсуждают в Красном уголке бухгалтера.

Тему начала Анна:

«Коллеги, скажите — это теперь везде? Переехали (юрики мы), подала на смену юр адреса (в пятницу) — сегодня звонит арендодатель — „вас разыскивает налоговая“. Появился представительный молодой человек, показал корочки, осмотрел офис, взял копию моей доверенности (у меня нотариальная), договор аренды, сфотографировал офис (достаточно обжитый, не три табуретки), подписали протокол осмотра»

Оказалось, что адреса проверяют теперь практически всегда. Но это еще полбеды. В ход идут допросы, блокировки.

«В Питере на допрос вызывают при смене юрадреса и блокируют ЭП», — рассказала Ольга.

Но хождение на допросы не всегда помогает. Фирмы получают отказы в смене адреса просто без всяких оснований.