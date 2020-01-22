Сменили адрес — автоматически осмотр?

"Ненормальные" в данном контексте - те, кто уклонялся от родительских обязанностей, все остальные...
Потому что на живых детей родители имеют право подать в суд на выплату им алиментов на содержание...
Да, а кто ему запретит? Насколько я понимаю, он может и работает. ...
Изменю, но только не про Бухсофт.
@Сергей Орешков расскажите нам потом чем все закончилось ) Может быть и заг измените))) ...
Даже если допустить, что ФНС рванула вперед во время руководства Мишустина, это не означает того,...
В итоге Астрал выпустил подпись. Сила СМИ очень большая. Только биться месяц об техподдержку Бухс...
> При жизни имеет, так?Не совсем. Есть в ГК пункты принудительного изъятия собственности. п. 2...
то есть не хотите суть закона обсуждать. только эмоционально-сопутствующие вопросы....
спасибо. хоть один ответ по теме :)
Для любых, кроме эд документа31. Регистрируемые почтовые отправления, за исключением заказных поч...
как говориться в народе -не та мать, что родила......
Это они мне на жалобу так ответили, я как раз по заказному письму писала....
21 век, а без бумажки со штампом - никуда.
Именно это я вам и говорю. Если родственники нормальные и умеют договариваться, они не будут опро...
описанная в плане словами ?
Надежда, мне кажется вы плохо понимаете суть проблемы. И переводите в какие-то эмоциональные аспе...
В заказных письмах обязана
У некоторых такая ширфоква в адресе что не соответствует табличкам. ...
А все так возмущались быстрыми сталинскими судами. Помучайтесь при капиталистических....
Вы свою позицию проясните. Должно государство вмешиваться в то как я распоряжаюсь своей собственн...
Почему? Почему моей собственностью после моей смерти должно распоряжаться государство, пусть и ча...
Почта адрес не обязана указывать в квитанции, только индекс и наименование получателя. Письмо идё...
и вы путаете мух с котлетами. мир вообще несправедлив. это не повод принимать несправедливые зако...
Навскидку - в Германии и Франции есть. Думаю, что и во многих других странах, т.к. норма об обяза...
Так начинается рабовладельческий строй.
Гражданин Казахстана работает на территории России?
Нет, это все звенья одной цепи.
Далеко не всегдаЯ вот прям удивляюсь, как плохо-то у народа в семьях... Загрызть ведь готовы из-з...
А, вдруг у наследодателя нарциссическое расстройство личности (или что то еще подобное, которое п...
Кому нужна эта структура чиновников ПФР... каждому гражданину пенсионный счет в банке и всё....
Закон защищает всех граждан, ему все равно в каких отношениях наследодатель с наследниками. ...