Клерк.Ру

Сменили адрес — автоматически осмотр?

Сменить адрес места нахождения организации нынче непросто. Проблемы с этим связанные, обсуждают в Красном уголке бухгалтера.

Тему начала Анна:

«Коллеги, скажите — это теперь везде? Переехали (юрики мы), подала на смену юр адреса (в пятницу) — сегодня звонит арендодатель — „вас разыскивает налоговая“. Появился представительный молодой человек, показал корочки, осмотрел офис, взял копию моей доверенности (у меня нотариальная), договор аренды, сфотографировал офис (достаточно обжитый, не три табуретки), подписали протокол осмотра»

Оказалось, что адреса проверяют теперь практически всегда. Но это еще полбеды. В ход идут допросы, блокировки.

«В Питере на допрос вызывают при смене юрадреса и блокируют ЭП», — рассказала Ольга.

Но хождение на допросы не всегда помогает. Фирмы получают отказы в смене адреса просто без всяких оснований.

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«Съезжали из Сколково, три отказа по трем адресам. Реальным, не скворечник массовый. Три разные инспекции», — посетовала другая Ольга. И что теперь делать, она не понимает.

Требования налоговиков доходит до абсурда. Вот такую историю рассказала Лада:

«В 2018 меняли юридический адрес. Во дворе налоговая. Пройти два шага. Нам позвонили, спросили почему поменяли. Мы объяснили. Попросили снять видео как заходишь в офис, табличку на двери, где название и часы работы, по всему офису, где рабочие столы стоят и люди сидят. Директор ходила по офису, записывала видео и комментировала. Товарищам из налоговой очень понравилось».

Ходят даже домой к директорам, если адрес меняется на домашний. А если его не будет дома, адрес могут признать недостоверным. И это реальная история, рассказанная на форуме «Клерка».

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