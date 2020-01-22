Клерк.Ру

С 1 июня в платежках появятся новые коды

ЦБ РФ утвердил коды вида доходов, которые надо будет указывать в платежных документах на выплату зарплаты и пособий работникам. Указание от 14.10.2019 № 5286-У прошло регистрацию в Минюсте 14 января, но опубликовано только сегодня.

Обязанность указывать такие коды появится с 1 июня этого года. Именно с этой даты вступает в силу новый пункт 5.1 в статье 70 закона «Об исполнительном производстве», который гласит:

«Лица, выплачивающие гражданину заработную плату и (или) иные доходы, в отношении которых статьей 99 настоящего Федерального закона установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона не может быть обращено взыскание, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода»

Банком России утверждены следующие коды для различных видов доходов:

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«1» — при переводе заработной платы и иных доходов, в отношении которых установлены ограничения размеров удержания;

«2» — при переводе денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание;

«3» — при переводе денежных средств, к которым ограничения не применяются.

Код вида дохода не указывается при переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых установлены ограничения и (или) на которые не может быть обращено взыскание.

Код указывается в реквизите 20 «Наз. пл.» платежного поручения.

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