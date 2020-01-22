С 1 июня в платежках появятся новые коды

Вкалывают наши господа! вон сколько выхлопа за последние 5 лет от их запредельной трудовой нагру...
Я тоже этим возмущаюсь. Ничего не сделать, бесполезно.
Правительство министров-капиталистов.
У мужиков ещё лучше. Не идёт бизнес - куплю одну дорогую машину, я же не буду, как лох, ездить, ...
Напомнило старый анекдот про 3 конверта....С чего надо начинать?Обновляй кадры.... ...
1С формирует реестр на выплату зарплаты, в него же попадают мамочки с детскими пособиями. Я ...
А грузчики не нужны? Грузчик не должен получать нормальную зарплату? Социальный расизм во всей кр...
Потому что оно так решило, сняло с себя ответственность и переложило на людей. Граждане должны бы...
Я на вашей стороне в том смысле, что считаю, каждый дееспособный гражданин имеет право самостояте...
О нееееееееееет! (воздымаю руки к небу)
Вы правы, спасибо за внимательность! 75 полных лет ей было тогда, а всего прожила почти 90. Очень...
Борис, их всех купит Актион! Ухахаха :)))
Чиновникам ПФР и нужна. Граждане у нас несознательные, сами своими счетами распорядятся неразумно...
В рамках, установленных законом. Любыми своими правами вы можете пользоваться только в таких рамк...
В нормальной семье о недееспособном родственнике позаботятся и без завещания. А в еще более норма...
Алексей, скажите, а что будет с сайтами для бухгалтеров? ...
@НатальяС простите, а вот это повод писать неверный адрес в квитанции и в своей системе отслежива...
"Ненормальные" в данном контексте - те, кто уклонялся от родительских обязанностей, все остальные...
Потому что на живых детей родители имеют право подать в суд на выплату им алиментов на содержание...
Да, а кто ему запретит? Насколько я понимаю, он может и работает. ...
Изменю, но только не про Бухсофт.
@Сергей Орешков расскажите нам потом чем все закончилось ) Может быть и заг измените))) ...
Даже если допустить, что ФНС рванула вперед во время руководства Мишустина, это не означает того,...
В итоге Астрал выпустил подпись. Сила СМИ очень большая. Только биться месяц об техподдержку Бухс...
> При жизни имеет, так?Не совсем. Есть в ГК пункты принудительного изъятия собственности. п. 2...
то есть не хотите суть закона обсуждать. только эмоционально-сопутствующие вопросы....
спасибо. хоть один ответ по теме :)
Для любых, кроме эд документа31. Регистрируемые почтовые отправления, за исключением заказных поч...
как говориться в народе -не та мать, что родила......
Это они мне на жалобу так ответили, я как раз по заказному письму писала....
21 век, а без бумажки со штампом - никуда.
Именно это я вам и говорю. Если родственники нормальные и умеют договариваться, они не будут опро...
описанная в плане словами ?