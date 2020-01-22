Провалы в памяти и минус 17 млн за то, что директор не подготовился к допросу

Есть компания «Магистраль». Она занимается строительными работами в качестве подрядчика и субподрядчика.

Эта компания оказывала услуги компании «Проект-Т». Для этого требовались материалы. Их покупала и доставляла компания «Континент» от компании «Интер» по агентскому договору.

Инспекция решила, что на самом деле в этой цепочке компании «Континент» не было, а реальным поставщиком была «Интер».

У инспекции был ряд доказательств её правоты, в том числе – протокол допроса директора «Магистрали». Он не смог вспомнить:

– какие предприятия оказывали «Магистрали» транспортные услуги;

– какие доставлялись материалы, хотя заявил, что лично участвовал при их отгрузке; – как привлекали сотрудников для выполнения работ, на которых «Магистраль» была подрядчиком;

– обстоятельств заключения договоров в «Континентом».

Кроме того, он ничего не сделал, чтобы выяснить деловую репутацию «Континента», а должную осмотрительность вообще не проявил – с руководством «Континента» он говорил по телефону.

Результат предсказуем – доначисления НДС, налога на прибыль, пеней и штрафов на 17 млн руб. Это решение устояло в кассации (Дело № А19-24957/2018).

Какие выводы нужно сделать каждому директору из этого дела? Перед тем, как идти на допрос в инспекцию, нужно подготовиться: понять, работа с какими контрагентами интересует налоговую и освежить в памяти подробности этой работы. Также нужно быть готовым к давлению, к тому, что инспектор будет задавать двусмысленные вопросы и вписывать в протокол свою версию услышанного и уметь пресекать эти действия.