Контрольные соотношения по 6-НДФЛ опять изменили

ФНС письмом от 17.01.2020 № БС-4-11/529@ внесла изменения в контрольные соотношения формы 6-НДФЛ. Ранее, в октябре 2019 года налоговики добавили туда сравнение доходов физлиц со среднеотраслевой зарплатой по региону.

Сейчас слегка изменили формулу — средняя заработная плата, которая сравнивается со средней зарплатой по отрасли в субъекте РФ, определяется не по каждому работнику, как это было первоначально, а в целом по налоговому агенту.

Кроме того, в новой редакции изложены контрольные соотношения, предусмотренные пунктами 2.6 и 2.7, посвященные соотношению средней заработной платы, МРОТ и размера средней заработной платы в субъекте РФ, несоблюдение которых может указывать на занижение налоговой базы по НДФЛ.

Заметим, что никаким нормативным актом подобные соотношения не установлены. Однако из-за этих соотношений организациями и ИП будут массово рассылать требования пояснить расхождения данных отчета с формулами, придуманными ФНС.