РСВ и 6-НДФЛ: налоговых требований станет еще больше

Налоговая инспекция заваливает организации требованиями даже в отчетный период. Нервы у бухгалтеров уже на пределе. Но предупреждаем — дальше будет еще хуже. Потому что налоговики придумали новые контрольные соотношения для расчета по страховым взносам и 6-НДФЛ.

Двумя письмами ФНС направила два новых контрольных соотношения (№ БС-4-11/21381@ от 17.10.2019 по 6-НДФЛ и № БС-4-11/21382@ от 17.10.2019 по РСВ), которые будут применяться налоговиками в территориральных налоговых для проверки отчетности. Данные по доходам физлиц, указанные в отчетности, будут сравниваться с МРОТ и со среднеотраслевой зарплатой по региону. При проверке РСВ будут сравнивать доход каждого отдельного работника, указанный в строке 210 подраздела 3.2, а при проверке годового расчета 6-НДФЛ учитывать данные 2-НДФЛ по каждому работнику (в части доходов от оплаты труда).

Если суммы выплат окажутся меньше МРОТ и среднеотраслевой зарплаты, работодателя заподозрят в занижении налоговой базы и ему будут слать требование дать пояснения или внести исправления в отчетность. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений установят факт нарушения законодательства о налогах и сборах, налоговики должны будут рассмотреть вопрос о проведении иных мероприятий налогового контроля с целью выявления возможного занижения налоговой базы.

С учетом того, что из обоих отчетов не видно, сколько отработал человек в месяце и совместитель ли он, практически по каждому расчету будут слать требования. Не говоря уже о том, что среднеотраслевую зарплату в некоторых регионах многие фирмы платить не в состоянии.