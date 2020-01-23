В каком случае не надо платить НДФЛ при выходе из состава участников общества

Налоговики объяснили порядок уплаты НДФЛ с доходов в виде действительной стоимости доли при выходе из общества. Разъяснение размещено на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

1. Доход физического лица в виде действительной стоимости доли в уставном капитале общества, выплачиваемого при выходе его из состава участников общества не подлежит налогообложению.

При выходе физического лица (участника) из состава участников общества (российской организации) дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) не возникает, если передаваемая доля в уставном капитале общества непрерывно принадлежала физическому лицу (участнику) на праве собственности (ином вещном праве) более пяти лет.

Исключение — доли, приобретенные до 01.01.2011 и реализованные до 27.11.2018. Не имеет значения — была ли выплачена участнику общества при его выходе из общества действительная стоимость доли в денежной форме или ему было выдано имущество такой же стоимости.

2. Доход физического лица в виде действительной стоимости доли в уставном капитале общества, выплачиваемого при выходе его из состава участников общества подлежит налогообложению.

При выходе физического лица (участника) из состава участников общества возникает доход, облагаемый НДФЛ, если отсутствуют условия из пункта 1 для освобождения его от налогообложения НДФЛ.

Организация в отношении налогооблагаемого дохода в виде действительной стоимости доли в уставном капитале общества, выплачиваемого в налоговом периоде физическому лицу (участнику), являясь налоговым агентом, обязана произвести исчисление, удержание и перечисление в бюджет НДФЛ, причем исходя из полной суммы такого дохода по ставке 13 процентов для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, или по ставке 30 процентов — для физических лиц, не являющихся таковыми.

В дальнейшем, само физическое лицо, являющееся налоговым резидентом Российской Федерации, вправе уменьшить сумму своего налогооблагаемого дохода на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением доли в уставном капитале организации, при подаче налоговой декларации в налоговые органы по окончании указанного налогового периода.

С 1 января 2019 года для целей главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации превышение действительной стоимости доли над расходами участника на ее приобретение приравнивается к дивидендам и относится к доходам: