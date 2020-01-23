Минфин против льгот по НДФЛ для семей с детьми

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется в следующих размерах:

· 1 400 рублей — на первого ребенка;

· 1 400 рублей — на второго ребенка;

· 3 000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка;

· 12 000 (6 000) рублей — на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.

Об этом напомнил Минфин в письме № 03-04-09/836 от 14.01.2020, отвечая на предложение ввести налоговые льготы по НДФЛ для семей с детьми.

В документе отмечается, что в настоящее время в РФ для налогообложения большинства видов доходов физических лиц установлена единая ставка в размере 13 %, которая является одной из самых низких в мире.

Действующим законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрена возможность уменьшения налоговой нагрузки для семей, имеющих детей, в том числе с учетом общего количества детей.

Выплаты, которые на основании федеральных законов положены семьям с детьми, как правило, освобождены от налогообложения.

По мнению Минфина поддержка семей с детьми должна обеспечиваться наиболее эффективными способами. Прямая государственная социальная поддержка обеспечивает адресность помощи, доведение помощи до каждого нуждающегося, что не может быть достигнуто только лишь налоговыми инструментами.

В этой связи предложение не поддерживается.