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Налоги, которые пенсионеры не платят

После повышения пенсионного возраста некоторые налоговые льготы стали связаны не с правом на пенсию, а с достижением определенного возраста, их по-прежнему можно получить женщинам с 55 лет, а мужчинам с 60 лет.

Налог на доходы физических лиц

В данном случае пенсионеры не платят налог с государственного пенсионного обеспечения, также трудовые пенсии налогом не облагаются. Об этом сказано в статьях 208 и 217 Налогового кодекса РФ. Остальными доходами, такими как зарплата, доход от продажи или сдачи в аренду недвижимости, пенсионеру по-прежнему нужно делиться с государством. Также у пенсионеров есть право вернуть НДФЛ с помощью имущественного вычета, которым можно воспользоваться при покупке недвижимости. Все граждане могут вернуть НДФЛ за три года, а пенсионеры могут вернуть за четыре.

Госпошлина

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Пенсионеры не оплачивают государственную пошлину при обращении в суд по вопросам, связанным с поучением пенсии, если размер имущественного требования не более одного миллиона рублей. По судебным тяжбам, не связанным с пенсиями они также как и все платят госпошлину, но если они подают иск к Пенсионному фонду, то госпошлину оплачивать не нужно. Об этом говорится в статье 333.36. Налогового кодекса РФ.

Транспортный налог

Льготы по транспортному налогу каждый регион устанавливает самостоятельно. Например, в Москве специальных льгот для пенсионеров-автомобилистов нет, но есть льготы для других категорий граждан, среди которых также могут быть пенсионеры. Транспортный налог в Москве за одну машину не платят Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, граждане, награжденные Орденами славы трех степеней, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны и инвалиды других боевых действий, чернобыльцы, инвалиды вследствие ядерных испытаний.

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Налог на имущество физических лиц

Этот налог является местным, но льготы по нему распространяются на всей территории Российской Федерации. Формулировки в Налоговом кодексе о льготах по налогу на имущество были изменены после увеличения пенсионного возраста. Раньше в льготные категории попадали действующие пенсионеры, кто в силу возраста получил право на пенсию – мужчины с 60 лет, а женщины с 55 лет. С 1 января 2019 года налог на имущество физических лиц не платят также те, кто мог бы стать льготником по старым правилам. Они еще не пенсионеры и не имеют права на пенсию, но перестают платить имущественный налог с 55 и с 60 лет, это так называемые предпенсионеры.

С учетом льгот пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на имущество в отношении одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража, одной хозяйственной постройки, одной творческой мастерской. То есть, можно не платить налог за один объект каждого вида. Если у пенсионера, например, два гаража или две квартиры, то ему придется заплатить за один гараж и за одну квартиру, а за второй гараж и за вторую квартиру платить не нужно. Чтобы получить льготу по уплате налога на имущество нужно один раз подать заявление Федеральную налоговую службу.

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Земельный налог

Для пенсионеров и предпенсионеров существует федеральная льгота по уплате земельного налога, она действует во всех регионах. Всем, кому назначена пенсия по старости, а также те мужчины, которые достигли 60-летнего возраста и женщины, которые достигли 55-летнего возраста, получают вычет в размере кадастровой стоимости 6 соток земли.

Они не должны платить земельного налога с этих соток в отношении одного земельного участка. Например, если у пенсионера есть земельный участок в 6 соток, то он вообще освобождается от уплаты налога на данный участок. Однако если у него есть земельный участок в размере 10 соток, то за 4 сотки ему придется оплатить земельный налог. Кроме того, дополнительные льготы могут быть установлены муниципальными властями.

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