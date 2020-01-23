Силовики не хотят наказывать мошенников, крадущих фирмы

В редакцию «Клерка» пришло письмо от кинорежиссера и генерального директора ООО «Кинопроизводственная и театральная компания «ЕРМАК» Родиона Белькова. Он рассказал о том, как у него украли фирму.

«Мою компанию украли спустя месяц после регистрации. 21 февраля 2019 года я зарегистрировал в ИФНС № 46 по г. Москве свою компанию ООО „ЕРМАК“, а 14 апреля 2019 года мне пришло уведомление, что по моей организации произошла смена гендиректора на некоего Филатова Дмитрия Александровича, совершенно мне незнакомого человека.

Документы в налоговую он подал лично, не по электронной подписи, сфабриковав документы и подделав решение учредителя у нотариуса. Потом мне официальным письмом из налоговой раскрыли личность нотариуса, который удостоверил поддельные документы, им оказался некий Козлачков А.А., уже упоминавшийся в интернете по судебным делам — ранее он удостоверял переход доли от одного собственника к другому и с ним судились учредители» Отключить рекламу

В августе 2019 года Родиону удалось фирму вернуть и с тех пор он пытается добиться, чтобы мошенников призвали к ответу.

Несмотря на то, что фамилии фигурантов дела раскрыты, МВД до сих пор не возбудило уголовного дела, пишет Родион. Бумаги просто перекладывают из одного отдела в другой, не могут разобраться, кто должен этим заниматься — то ли отдел по месту нахождения фирмы, то ли по месту нахождения налоговой. Следственный комитет, которому из МВД передали документы по результатам проверки, так же отказал в возбуждении уголовного дела, поскольку не нашёл состава преступления по статье 170.1 «Фальсификация ЕГРЮЛ», а нашёл только простую кражу (ст. 158 УК РФ) и заявил, что этим должна заниматься полиция.

Перед самым Новым годом Родиону пришел отказ из СК в возбуждении уголовного дела.

Родион Бельков подозревает, что фирма был украдена для схем с НДС. Так же он считает, что дело не обошлось без участия налоговых органов, поскольку только они на момент кражи имели копии всех учредительных документов. Он ищет коллег по несчастью, чтобы попытаться вместе добиться справедливости.