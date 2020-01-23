Налоговые проверки теперь идут с приемами мыльной оперы

Бухгалтеров уже трудно удивить требованиями, поступающими из налоговых органов. Однако история, которую сегодня рассказали в Красном уголке бухгалтера, показала, что у налоговиков еще не исчерпана фантазия.

Светлана рассказала коллегам, что её фирма получила требование по ст.93.1 о предоставлении документов по организации, в которой идет выездная проверка, но никаких отношений с ней не было. Но самое удивительное не это — запрашивают документы по одному из сотрудников, который никогда в той фирме не работал. Требуют предоставить контактный телефон, адрес, приказ от приеме на работу, должностную инструкцию и даже характеристику.

Поудивляшись странному запросу, Светлана обратилась за разъяснению в налоговую. И вот что выяснилось:

«Они пояснили, что у проверяемой организации, есть клиент, и там работает жена нашего сотрудника, в связи с чем они хотят информацию от нас получить о ее муже».

Т.е. схема получается такая: в организацию А приходит требование по отношениям с организацией Б, у которой есть клиент В. В фирме В работает жена, а в фирме А муж. Проверяют при этом организацию Б, к которой ни муж, ни жена отношения не имеют, но запрашивают данные о муже у фирмы А. Что пытаются выяснить таким образом налоговики, совершенно непонятно.

Еще более удивителен ответ налоговой на претензию, что требование незаконно:

«Инспектор по телефону ответил, что требование он откатить не может, и что вам трудно все это предоставить? А сотрудника (проверяемого) попросил с ним связаться».