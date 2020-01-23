Вы не обязаны скрывать от окружающих размер своей зарплаты

Работодатель утверждает, что размер заработной платы сотрудника составляет коммерческую тайну и, соответственно, он не имею права его разглашать.

Так ли это? С таким вопросом на портал «Онлайнинспекция.рф» обратился сотрудник.

В Роструде пояснили, что режим коммерческой тайны в отношении этой информации не может быть установлен. Работодатель не может ограничивать право сотрудника разглашать размер его заработной платы.

Так что если вы хотите похвалиться размером своей зарплаты, или наоборот, пожаловаться — это ваше право.

В соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении сведений о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест.