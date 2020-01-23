По уровню коррупции мы рядом с Кенией, Угандой и Ливаном

Россия оказалась на 137-м месте из 180 в списке стран по уровню коррупции, который подготовила Transparency International, пишет «Forbes».

Transparency International опубликовала ежегодный отчет об уровне коррупции в разных странах мира. Россия заняла в нем 137-е место из 180, набрав 28 баллов (чем больше – тем лучше). Для сравнения, у лидеров рейтинга Дании и Новой Зеландии по 87 баллов, у ставшей третьей Финляндии – 86 баллов. Россия поднялась на одну строчку в сравнении с рейтингом прошлого года.

Страна делит позицию с такими государствами, как Кения, Ливан, Либерия, Уганда, Мавритания, Парагвай, Доминиканская республика и Папуа – Новая Гвинея.

Выше России в рейтинге оказались, например, Украина, Киргизия, Азербайджан, Молдавия, Казахстан, Армения, Белоруссия и Грузия, а также Эстония, Латвия и Литва. Хуже рейтинг, чем у России, среди бывших республик СССР только у Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Самой коррумпированной страной мира признана Сомали, немногим лучше обстоят дела в Южном Судане, Сирии, Йемене и Венесуэле.

Количество баллов, присуждаемых России, практически не меняется из года в год: в 2015-2017 годах Россия получала по 29 баллов, с тех пор — 28 баллов. Позиция страны в рейтинге при этом менялась от 119-го в 2015 году до 138-го в 2018-м.

«Системное противодействие коррупции подменялось точечными уголовными делами, существующие антикоррупционные инструменты не развивались», — говорится в пресс-релизе российского отделения Transparency International.

Transparency International предложила России предпринять несколько шагов для повышения устойчивости системы перед коррупцией: гарантировать, чтобы решения касательно бюджета и действий властей не диктовались личными связями и интересами, урегулировать лобби, совершенствовать законы, касающиеся конфликта интересов, следить за честностью избирательного процесса и защищать активистов и журналистов.